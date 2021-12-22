Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Yenikent Şahan kışlası önünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.