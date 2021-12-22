Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Yenikent Şahan kışlası önünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Son dakika haber | Başkent'te halk otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

 Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü

 Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin bu yüzden gözü dönmüş: Odadan sesler geliyordu

Annesinin sevgilisini bıçaklayan gencin bu yüzden gözü dönmüş: Odadan sesler geliyordu

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title