Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, sırra kadem bastı

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Ankara'da yaşayan N.Ö. adlı şahıs, sokak ortasında tartışmaya başladığı eski eşini bıçaklayarak yaraladı. Talihsiz kadın olay sonrası tedavi için hastaneye kaldırılırken, cani eski eş ise izini kaybettirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşanan olayda, N.Ö. adlı bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı eski eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö., eski eşine bıçakla saldırıp yaraladı.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Olayın ardından cani N.Ö., kaçarak izini kaybettirdi. Eski eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadına ise olay yerinde iilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. N.Ö.'nün polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE