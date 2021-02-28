Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, sırra kadem bastı
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Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, sırra kadem bastı

28.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:33

Ankara'da yaşayan N.Ö. adlı şahıs, sokak ortasında tartışmaya başladığı eski eşini bıçaklayarak yaraladı. Talihsiz kadın olay sonrası tedavi için hastaneye kaldırılırken, cani eski eş ise izini kaybettirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşanan olayda, N.Ö. adlı bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı eski eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö., eski eşine bıçakla saldırıp yaraladı.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Olayın ardından cani N.Ö., kaçarak izini kaybettirdi. Eski eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadına ise olay yerinde iilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi. N.Ö.'nün polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, sırra kadem bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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