Son dakika: Başkent'te bir kadın uyuyan hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı... O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Başkent'te bir kadın uyuyan hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı.

Başkent'te bir kadın uyuyan hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı... O anlar kamerada

Ankara'da hamile kediye şiddet uygulayan kadının görüntüsü pes dedirtti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Hırsını alamadı çanta fırlattı

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY