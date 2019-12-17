Başkent sokaklarında yoğun sis
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Başkent sokaklarında yoğun sis

Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

17.12.2019 04:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 04:57
Başkent sokaklarında yoğun sis

'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.


Ankara'nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.


Sis nedeniyle , , 100. Yıl, , Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.


Sokakları sis kapladı


Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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