Başkent'e şehit ateşi düştü Başkent'e şehit ateşi düştü Başkent'e şehit ateşi düştü.

Başkent'e şehit ateşi düştü

ANKARA - Başkent'e şehit ateşi düştü.

İnsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 7 emniyet personeli şehit oldu. Uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in acı haberi Ankara ili Keçiören ilçesindeki evine ulaştı. Şehadet haberini duyan anne ve eş göz yaşlarına engel olamazken şehidin Van'da düzenlenecek cenaze namazına katılmak üzere oraya doğru hareket etti.

Babasını da kısa bir süre önce kaybeden Mustafa Keskin'inevli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı ve Keçiören Belediyesi tarafından evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit polis memuru Mustafa Keskin'in cenazesi yarın Ankara'da defnedilecek.

2 pilot, 2 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve 1 uçuş teknisyeni polis memurunun şehit düştüğü kaza ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA