Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek
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Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Mehmet Akçakaya vekalet edecek.

11.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:23
Başkanlığa meclis üyesi Akçakaya vekalet edecek

'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı 'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Mehmet vekalet edecek.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akçakaya vekalet edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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