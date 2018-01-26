Başkanlar, 'Ak Parti 121. İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve bazı başkanlar ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ile birlikte AK Parti 121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hazır bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı, istişare bölümünün ardından son buldu.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Karaduman, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza katılım sağladık. Önceki gün ise Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş başkanlığında istişare toplantımızı gerçekleştirmiştik. Toplantımızın ana gündem maddesi Zeytin Dalı Harekatı'ydı. Cumhurbaşkanımız harekat ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı gündemi hakkında da konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ayrıca kongrelerle ilgili açıklamalarda da bulundu. Kongrelerin bir an önce tamamlanıp 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin çalışmalarına başlamamız gerektiğine değindi. Toplantımızın basına kapalı bölümünde ise, teşkilatlarla ilgili bilgilendirmeler ve istişareler gerçekleştirildi" dedi. - SAMSUN