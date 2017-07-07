Başkanın Makamında Çekilen Fotoğraf Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın makamına giden yaşlı bir kadın, bekleme sırasında ayakkabılarını çıkarıp koltuk üstünde uyuyakaldı. Teyzenin bu fotoğrafı ise sosyal medyada günün konusu oldu.



Sultangazi Belediyesi Başkanlık makamında bir vatandaş tarafından yaşlı teyzenin çekilen bir kare fotoğrafı ise sosyal medyadan paylaşıldı. Teyzenin bu fotoğrafına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi. Başkan Altunay'a vatandaşlar için sağladığı ev ortamında hizmet anlayışından dolayı yine sosyal medya fenomenleri tarafından teşekkür yağdı. - İSTANBUL