Başkanımız Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin karne sevincine ortak oldular.

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilerin karne sevincine ortak oldular.

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Dr. Cemil Karslıgil İlkokulunu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ziyaret ederek minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Tahmazoğlu öğrencilere spor ayakkabısı hediye etti.

Öğrencilerimiz Tatillerini İyi Değerlendirsinler

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, eğitime yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek "Zorlu bir eğitim-öğretim dönemini daha geride bıraktık. Çünkü pandemi döneminde okullarımız zaman zaman açıldı ve kapandı. Uzaktan eğitimle de olsa öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz derslerine devam etti. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu süreçte onlara destek olmak amacıyla 51. 000 tablet dağıtımı yaptık. Uzaktan eğitime yardımcı olmak amacıyla yardımcı ders kitabı, soru bankaları ve okuma kitapları ile öğrencilere destek olduk. Bugünde çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmak için geldik. Bu yılda karne hediyesi olarak tüm öğrencilerimize spor ayakkabısı hediye ettik. Öğrencilerimiz tatillerini dağıtığımız kitapları okuyarak ve spor ayakkabılarını giyip spor yaparak değerlendirecekler. Güzel bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum. Bu süreçte başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, velilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum. "

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ayrıca 6 tane takdir belgesi alan öğrencilere bisiklet hediye edildiğini sözlerine ekledi.

263. 000 Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Şahinbey İlçe Milli eğitim Müdürü Erdal Kılınç, tatilde Telafide bende varım programı yapacaklarını belirterek "Pandeminin getirmiş olduğu güçlüklere rağmen eğitim camiamızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin yoğun çabası ile bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Bugün itibariyle ilçemizde 263. 000 öğrencimiz karne sevinci yaşadılar. Yüz yüze eğitimin başlaması, imkanların iyileşmesi, pandeminin azalması ile beraber Pazartesiden itibaren 'Telafide Ben de Varım' programı başlayacak. Öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Bir yıl boyunca emek veren öğretmenlerimiz başta olmak üzere velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı bir tatil ve telafi dönemi diliyorum. Bu süreçte karne hediyesi olarak öğrencilerimize spor ayakkabısı ve çeşitli hediyeler hediye eden, yıl boyunca da bizi tabletlerle destekleyen Şahinbey Belediyemize yapmış oldu desteklerden dolayı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: Habermetre