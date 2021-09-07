BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: SEVGİLİ ÇOCUKLAR ve GENÇLER SİZİ ÇOK SEVDİĞİMİZİ BİLİYORSUNUZ

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yan sıra, ilçe halkımızın gönlüne giren samimi çalışmalarla da ilçe halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, ilçede birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar olan tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere okul logolu kıyafetlerini alarak,...

Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin yan sıra, ilçe halkımızın gönlüne giren samimi çalışmalarla da ilçe halkımızın gönlünde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, ilçede birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar olan tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere okul logolu kıyafetlerini alarak, mahallelerine kadar gidip, teslim edilmesini sağladı.

Okul kıyafetlerinin dağıtımı sırasında öğrencilerin sevinci gözlerinden okunurken, öğretmen ve veliler Başkanımız Mesut Üner'e bu önemli etkinliğe imza attığı için teşekkürlerini illettiler. Okul kıyafetlerinin Çatalca Belediyemiz araç ve ekiplerinle mahallelere kadar ulaşılıp, yerinde dağılmasını mahalle muhtarlarımız tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Okul kıyafetlerinin dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Sevgili çocuklar ve gençler sizi çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Çatalca'mızda birinci sınıftan, dokuzuncu sınıfa kadar tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul logolu kıyafetlerimizi teslim ettik. Çatalca Belediyesi Halkla İlişkiler Birimimiz ve gazeteci kardeşimiz Bahadır Sügür tarafından bizlere ulaşan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim ettiğimiz kıyafetler mahallerine kadar ziyaret edilip, elden teslim edildi. Teslim sırasındaki yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin gözlerinden okunan eğitime ve öğretime yeniden başlamanın heyecanı, anlatılmaz yaşanır. Her zaman hatırlattık, tekrar hatırlatıyoruz yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Çok sevmekle de kalmıyoruz. Zorlu hayat şartlarında asla yalnız bırakmıyoruz ve bırakmayacağız da. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre