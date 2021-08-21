BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Çatalca'mızda makamından çok sahada halkımızın arasında olarak, yerinde denetim ve çözüm çalışmalarına aralıksız devam eden Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Kızılcaali Mahallemiz oldu.

Çatalca'mızda makamından çok sahada halkımızın arasında olarak, yerinde denetim ve çözüm çalışmalarına aralıksız devam eden Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Kızılcaali Mahallemiz oldu.

Başkanımız Mesut Üner'in Kızılcaali Mahallemiz ziyaretine, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve Birim Müdürlerimiz ile birlikte Mahalle Muhtarımız Ömer Engin'de katılım sağladı. Başkanımız Mesut Üner ve beraberindeki heyet adeta tüm mahallede ayak basmadık yer bırakmadı ve yerinde denetimlerde bulundu. Denetimler sırasında çözümler için anında beraberindeki birim müdürlerimize talimatlar verdi.

Yapılan ziyaretler sırasında, mahalle halkımızın samimi ilgi ve alakasıyla sevinci gözlerinden okunan Başkanımız Mesut Üner, ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda; "Çatalca'mıza Hizmet Sevdamızdan Güç Alarak, Bu Seferki Durağımız Kızılcaali Mahallemiz oldu. Ziyaretimize Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve Birim Müdürlerimizle birlikte Kızılcaali Mahalle Muhtarımız Ömer Engin katılım sağladı. Yerinde yaptığımız denetimler sonucunda; Sulama ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önündeki meydanda ve mahallede çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize sebze-meyve paketlemeyi sağlıklı ve kolay hale getirecek ekipman desteğinde bulunacağız. Mahallede yaşayan tarım işlerinin konakladığı konteynerlerin olduğu yere Su Deposu, Tuvalet ve Banyo yapımını sağlayacağız. Her mahalle ziyaretimizde olduğu gibi, Kızılcaali Mahallemiz ziyaretimiz sırasında kıymetli halkımızın bizlere gösterdiği samimi ve ilgiye çok teşekkür ederiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre