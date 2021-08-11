BAŞKAN YILMAZ, MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, katıldığı mahalle ziyaretleri programlarında hemşehrileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor, bu istişareler neticesinde hizmet haritasını şekillendiriyor.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, katıldığı mahalle ziyaretleri programlarında hemşehrileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor, bu istişareler neticesinde hizmet haritasını şekillendiriyor.

Mahalle ziyaretleri programlarına AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettinYılmaz, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Nesrin Jöntürk, parti teşkilatı üyeleri, mahalle muhtarları ile birlikte ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Heyet, Madenboyu ve Apaydın Mahallelerini ziyaret ederek muhtarların ev sahipliğinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, mahallelere yapılan hizmetlerden ve ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi :

11 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre