BAŞKAN YILMAZ: "KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA (KPSS) GİRECEK OLAN TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM."

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.

Başkan Yılmaz yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi: "1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına çalışarak gecesini gündüzüne katan gençlerimizin, adaylarımızın emeklerinin karşılığını almalarını canı gönülden diliyorum.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli adayların, büyük bir özveriyle hazırlandıkları sınavda emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Adayların uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için mutlu olacakları bir işe yerleşmesi en büyük dileğimdir. "

Başkan Yılmaz, sınava girecek olan adaylara hitaben devam ettiği mesajında: "Biliyorum ki sizler elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için hazırlandınız. Geriye kalan, başarının sizin elinizde olduğuna inanarak kendinize güvenmeniz ve sınava bu düşünce ile girmenizdir. Başarı, hak ettiğinizi düşündüğünüz değerdir. Başkalarının ölçüsü sizin başarınız olamaz. Bu sebeple sizi mutlu edecek sonuca, sizler karar vereceksiniz. Bizler, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. " dedi.

Yayın Tarihi :

30 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre