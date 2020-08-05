Başkan Yılmaz Gadir-i Hum Bayramı'nı Kutladı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yılmaz mesajında duygu ve düşüncelerini şöyle belirtti; "Şehrimiz farklı kültürlerin, farklı inanışların bir arada asırlardır huzur ve barış içerisinde yaşadığı dünyanın önemli hoşgörü merkezlerinden birisi konumundadır. Bu farklılıklar bizim zenginliğimizi oluşturmaktadır.

Şehrimizde yaşayan her din ve mezhepten vatandaşımızın bayram sevinci ortak sevincimiz, tasası ortak tasamız, hüznü ortak hüznümüzdür. Bizi bir arada tutan ve bizi 'Biz' yapan da bu birliğimiz ve bütünlüğümüzdür.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kentimizde her dinden ve her mezhepten vatandaşlarımız, tüm dünyaya örnek olacak şekilde yıllardır sevgi ve kardeşlik duygusu içerisinde yaşamaktadır.

Hatay'da asırlardır var olan karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik iklimi, günümüz dünyasında sevgi, saygı, dostluk esasına dayanarak birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşanabileceğinin en canlı kanıtı olmuştur.

Bizler farklılıklarımızla güzel ve güçlüyüz. Bugüne kadar yaşattığımız hoşgörü kültürünü bizden sonraki kuşaklara da aktarmak hepimizin ortak gayesidir.

Bu duygu ve tüm Alevi vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlar, en içten selam ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: Bültenler