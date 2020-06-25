Başkan Yıldırım'dan Vali Çuhadar'a ziyaret Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine Atanan Mahmut Çuhadar'a Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Beraberindeki Heyet Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

Adıyaman Valiliği görevine atanan Mahmut Çuhadar'ın başarılı işlere imza atacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Sayın valimize bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Değerli valimizin Adıyaman için çok kıymetli çalışmalar ve projeler hazırlayacağına inancımız tamdır, inşallah kendilerini en kısa zamanda ilçemizde misafir etmek isteriz" dedi.

Adıyamanlılara en iyi hizmetlerin götürülmesi noktasında, ortak geliştirilen projelere önem verdiğini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler