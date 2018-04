Başkan Yemenici, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, vatandaşlarla bir araya geldiği kahvaltıda gerçekleşen toplantıda ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Her fırsatta vatandaş, esnaf, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Akçakoca Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Taleplerin ve önerilerin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Her zaman siz değerli hemşehrilerimizle birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizi vatandaşlarımıza aktarmak, mahallelerimizin eksiklerinin ve sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlıyor. Akçakoca Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan insanın görüş ve önerilerine önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, hemşehrilerimizin fikirleriyle bize yol göstermelerini önemsedik. Farklı programlarla halkımızın hep yanında olduk. Bizler, daha kaliteli hizmet için neler yapabiliriz düşüncesiyle her daim çalışma planlarımızı yapıyoruz. Ayrıca siz hemşehrilerimizle hasbihal, dostlarımızla muhabbet ediyoruz" diye konuştu. - DÜZCE