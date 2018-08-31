Başkan Yanılmaz Bahçekapı'yı Ziyaret Etti

Köy ziyaretinde Başkan Yanılmaz'a Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Elazığ Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti.

SABAHATTİN KAYA: "İCRAATÇI BİR BAŞKANA SAHİBİZ"

Başkan Yanılmaz'ın göreve geldiği günden itibaren çok büyük projeleri çok kısa sürelerde tamamladığını ve üretken bir çalışma disiplinine sahip olduğunu vurgulayan Sabahattin Kaya, 2019 da gerçekleşecek yerel seçimlere dikkat çekti.

AK Parti'yi ve Başkan Yanılmaz'ı sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Sabahattin Kaya, Elazığ'ın 38 mahallesinde ve ilçelerinde Başkan Yanılmaz'ın hizmetlerinin gözle görülür derecede olduğunu kaydetti.

Köylerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında talep ve önerilerini birebir Başkan Yanılmaz'a iletme imkânı bulan Şintil Köyü sakinleri ise Başkan Yanılmaz'a ve Sabahattin Kaya'ya teşekkür ettiler.

BÜYÜKŞEHİR GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Elazığ'ın her bir köşesine hizmet verdiklerini ve her bir noktada Elazığ Belediyesi'nin hizmetini görmenin mümkün olduğunu belirten Başkan Yanılmaz, şehir insanına Büyükşehir Belediyesi gibi hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.