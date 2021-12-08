Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor - Haberler
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Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceliyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceliyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Akmescit ve Atabey mahallelerinde icelemelerde bulundu. Bu kapsamda, Başkan Vidinlioğlu, başkan yardımcılarıyla birlikte Hisarardı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlar ve esnaflar ile bölgede yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Her yaptığımız işte bölge halkımızın fikirlerini almaya gayret gösteriyoruz. Mahallelerimizde hemşehrilerimiz ile fikir alışverişinde bulunuyor talepleri alıyoruz. Akmescit Mahalle Muhtarımızla önceki gün incelemelerde bulunduk. Bugün ise Hisarardı Mahalle Muhtarımız ile incelemelerde bulunduk. Tarihi mahallelerimizde önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve yakaladığımız birliktelikle Kastamonu'muza en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin her noktasında Kastamonu Belediyesi çalışanlarının alın teri vardır. Büyük birlikteliğimizle şehrimizi hedeflerine ulaştıracağız. Buna inancım tamdır" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

Başkan Vidinlioğlu, mahallelerde incelemelerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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