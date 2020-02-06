Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı
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Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı

Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

06.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:13
Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı

Başkan Vekilleri , Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı'nın açıklamaları İSTANBUL - Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Erdal Bahçıvan ve Erhan Kamışlı
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