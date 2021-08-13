BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 3 MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 3 MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 3 MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 3 MAHALLEYİ ZİYARET ETTİBaşkan Vekili Tutuk, Mustafakemalpaşa, Gaziosmanpaşa ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 3 MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ

Başkan Vekili Tutuk, Mustafakemalpaşa, Gaziosmanpaşa ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol da eşlik etti. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren, pazarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Tutuk özellikle çocuklardan gelen talepleri bizzat dinleyerek notlarını aldı. Her zaman Yalovalı hemşerilerimizle iç içe olmaya özen gösterdiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile birlikte 3 mahallemizi ziyaret ettik. Burada bulunan hemşerilerimizle birlikte sohbet etme imkanı bulduk ve taleplerini dinledik" dedi.

Kaynak: Habermetre

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