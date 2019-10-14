Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti

14.10.2019 11:32

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Milas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu'da hazır bulundu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Emniyet Müdürü Erman Akkaya'ya makamında gerçekleşen görüşmede yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyaret sırasında özellikle kent merkezinde yaşanan trafik, otopark sorunu ve MOBESE sistemi konuları ele alındı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ziyaretin sonunda, halkın duyarlılığı ve kurumların çözümlere yönelik olarak işbirliği içerisinde çalışmasıyla tüm sorunların aşılacağına inandıklarını ifade etti.



Ziyaret toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA