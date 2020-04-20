Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
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Başsavcı, Yeşilova, Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Güncel

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayın şüphelisinin çocuklara cinsel istismardan kaydı bulunduğu, olay günü Antalya'dan geldiği ve olayı gerçekleştirip plakasını gizleyerek Burdur'dan Antalya'ya geri döndüğü belirtildi.

20.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in ikametlerine gelen şahıslarca ateşli silahla yaralanmaları olayıyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafından faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak kapsamlı şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan bir kişi bulunmakta olup daha sonra ise olayın şüphelisi olarak mülkiyeti belediyeye ait olan S.L. isimli otelin işletmecisi E.E. iki tabanca ile birlikte, ayrıca 6 şahıs Antalya'da yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adı geçen şahsın işlettiği otelin işletme ruhsatı, Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket etmesi sebebi ile Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15 Nisan tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlem ile iptal edilmiştir" denildi.

PLAKASINI GİZLEYEREK ANTALYA'DAN GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocukların cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E.'nin olayın gerçekleştiği saate yakın bir zamanda Antalya'dan gelerek Burdur'a giriş yaptığı ve olay saatinin hemen sonrasında plakasını kapatarak Burdur'dan ayrıldığı Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından tespit edildiği ifade edildi.

OLAYIN SALDA GÖLÜ İLE İLGİLİ YOK

Diğer yandan şüphelilerin son yargı paketi ile ceza evinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Ayrıca meydana gelen olayın, Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmadığı da eklendi.

Kaynak: İHA

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