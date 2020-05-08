Başkan Uzundemir muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
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Başkan Uzundemir muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Başkan Uzundemir muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
08.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:51

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yanı sıra Fethiye Sulma Birliği Bölge Müdürü Atilla Kürekçi ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Uzundemir, Ortaca Belediyesi'nin, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve ilçede yaşamaktan mutlu olmalarını sağlamak için mahalle muhtarları ile iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Muhtarların sorunların çözümünde ve taleplerin kısa sürede yerine getirilmesi anlamında önemli bir görev yürüttüklerini belirten Uzundemir; "Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle, belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız ile istişarede bulunarak mahallelerimizdeki ihtiyaçları dinliyor ve çözümleri üzerinde konuşuyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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