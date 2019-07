Başkan Türkyılmaz başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mustafa Kılıçkaya, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, başarılı olan sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Türkyılmaz, "Her türlü ihtiyacını biz karşılayalım. Senden şunu istiyorum, vatanına, milletine ve bayrağına sahip çık. Verdiğim bayrağı da odanın en güzel duvarına as. Asla doğru yoldan şaşma. Başarıların daim olsun." diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz, Kılıçkaya'ya, Türk bayrağı tablosu ve kitap hediye etti.

Kaynak: AA