Başkan Tuncel muhtarların yeni yıllını kutladı

26.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:34

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Söke Belediye Başkanı Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli ile birlikte Söke Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve Söke'ye bağlı mahallelerin muhtarları tarafından karşılanan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, muhtarlarla sohbet etti. Yeni yıl hediyelerini takdim eden Başkan Tuncel, muhtarların yeni yıllarını kutladı.



Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak; "Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor. Siz beni aramayacaksınız, ben sizi bulurum diyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



İcraatlarımıza eski köylerimiz olan mahallelerimizden başladık. Her mahallemize hizmet elimizi uzattık. Muhtarlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Görüyorum ki muhtarlarımız hizmetlerimizden memnun. Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirme çabası içindeyiz. Eski köylerden, yavaş yavaş eski beldelerimiz olan mahallelerimize geçiyoruz. Bağarası'nda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor, Sarıkemer'de de çalışmalarımız başladı. Daha sonra da şehir merkezine döneceğiz. 2020 yılı Ocak ayından itibaren çalışmalarımız daha da hızlanacak. Yeni dönem için programımız hazır. Muhtarlarımızla birlikte el ele çalışmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.



2020 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgiler de veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, tüm muhtarların yeni yılını kutladı. Muhtarlara hediyelerini takdim etti.



Ziyarette 8 (sekiz) dönemdir Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı yapan en eski muhtar unvanına sahip Ali Kemal Karabıyık ve en genç muhtar Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay'a muhtarlık rozetleri Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından takıldı. Ayrıca Kaymakamlık mütevelli heyetinde yer alan Konak Mahalle Muhtarı Galip Hanaylı ve Çalıköy Muhtarı Aşkın Can'a da rozetleri takıldı. Dernek Başkanı Ali Çıtak rozetlerin yapılması için katkı veren Başkan Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA