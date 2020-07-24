Başkan Tuncel'den Kaymakam Kurtbeyoğlu'na teşekkür
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Başkan Tuncel'den Kaymakam Kurtbeyoğlu'na teşekkür

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Bursa'nın Karacabey ilçesine atanan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bir yandan yapılan ziyaretleri kabul ederken, bir yandan da veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Başkan Tuncel'den Kaymakam Kurtbeyoğlu'na teşekkür
24.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:38

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Bursa'nın Karacabey ilçesine atanan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bir yandan yapılan ziyaretleri kabul ederken, bir yandan da veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yeni görev yeri Karacabey'e gidecek olan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'na, yeni görev yerinde başarılar dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'ye verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

"Kaymakam'dan veda ziyareti"

Başkan Tuncel'i makamında ziyaret eden Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nu Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte karşıladı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na Sökeliler adına bir plaket takdim etti. Söke'de bulunduğu dönem içerisinde kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma süreci yaşadığını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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