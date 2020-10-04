Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı

Koronavirüse yakalanarak Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedaviye alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde ve yönetiminde olup test sonucu pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. Listede Başkan Trump'ın en yakınındaki isimlerden; danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna ve seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump'ın koronavirüs olduğunun açıklanmasından sonra Trump'ın çevresinde ve yönetiminde Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı.

FIRST LADY DIŞINDA EN YAKININDAN 3 İSİM DE POZİTİF

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Hope Hicks

Nicholas Luna

Bill Stephien

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise şunlar:

Utah Senatörü Mike Lee

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis

Kellyanne Conway

Ronna McDaniel

John I. Jenkins

Chris Christie

Kaynak: Demirören Haber Ajansı