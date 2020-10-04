Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı
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Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı

04.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:29

Koronavirüse yakalanarak Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedaviye alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde ve yönetiminde olup test sonucu pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. Listede Başkan Trump'ın en yakınındaki isimlerden; danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna ve seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump'ın koronavirüs olduğunun açıklanmasından sonra Trump'ın çevresinde ve yönetiminde Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı.

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ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı
Hope Hicks
Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı
Nicholas Luna
Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı
Bill Stephien

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise şunlar:

  • Utah Senatörü Mike Lee
  • Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis
  • Kellyanne Conway
  • Ronna McDaniel
  • John I. Jenkins
  • Chris Christie
Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı
Başkan Trump ile temasta bulunup koronavirüs testi pozitif çıkanların listesi yayımlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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