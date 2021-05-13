Başkan Tekin, Bayramlarını kutladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, görev başındaki emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, görev başındaki emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, beraberinde Belediye Meclis üyeleri Yaşar Çevik ve Halil Öztürk ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevi başında bulunan Emniyet, Jandarma, itfaiye ve Sağlık personelini ziyaret etti.

Başkan Tekin, ilk olarak İlçe sınırında yol uygulama ve kontrol noktalarında bulunan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, tatlı ikram etti.

Ardından sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye ve Alaplı Devlet Hastanesi Acil Servis personelini ziyaret eden Başkan Tekin, Acil serviste yatan hastaları geçmiş olsun dileklerini iletti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı