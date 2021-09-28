Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı - Haberler
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Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

Van'ın Gürpınar Belediyesi, 43 yaşındaki bedensel engelli Raşit Çiftçi'nin engelli rampası talebi yerine getirdi.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi, 43 yaşındaki bedensel engelli Raşit Çiftçi'nin engelli rampası talebi yerine getirdi.

Işıkpınar Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Raşit Çiftçi, belediyeyi ziyareti sırasında Başkan Hayrullah Tanış'a engelli rampası talebinde bulundu. Başkan Tanış, talebe kayıtsız kalmayarak engelli vatandaşın yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmanın başlatılması için gerekli talimatı verdi. Belediye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde talep edilen engelli rampası Çiftçi'nin hizmetine sunuldu.

"Şimdi kimseye muhtaç olmadan dışarı çıkabiliyorum"

Bedensel engelli Çiftçi, talebinin kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasının sevincini yaşadığı kaydetti. Daha önceden dışarı çıkmakta çok güçlük çektiğini kaydeden Çiftçi, "Allah razı olsun. Başkanımız Hayrullah Tanış'ı belediyede ziyaret ettim. Beni kapıda karşıladı ve talebimi dikkatlice dinledi. Kısa süre içerisinde de belediye ekipleri gelerek yıllardır eksikliğini hissettiğim engelli rampasını inşa etti. Fiziksel engellerimden dolayı tek başıma hareket edemiyor, merdivenlerden çıkamıyor ve inemiyordum. Şimdi kimseye muhtaç olmadan gönül rahatlığıyla dışarı çıkabiliyor ve istediğim zaman hava alabiliyorum. Bu anlamda talebimin ilk anından itibaren bizlerden desteğini esirgemeyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

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