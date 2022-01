Başkan Sarıkurt: "Asansör Bakımlarını İhmal Etmeyin"

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Vatandaşların can güvenliği için asansör denetimlerinin büyük önem taşıdığını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıkurt 2021 yılı süresince 4 bin 931 adet asansörün yıllık periyodik denetiminin gerçekleştirildiğini belirterek, "Denetimi gerçekleştirilen asansörlerin %90'ının güvenli olduğu belirlenirken, %10'luk kısmının ise tehlike arz ettiği tespit edilerek hizmet dışı bırakıldı. Uzman personeller tarafından denetlenen asansörlerin 2020 yılında kullanılabilirlik oranı %86 iken, 2021 yılında bu sayı %90'a yükselmiş durumda. Öte yandan mühürlenen asansörler kullanıma kapatılırken, muayeneyi geçen ve revizyonu devam eden asansörler ise ilerleyen günlerde tekrar denetimden geçecek.

"Kırmızı Etikete 60 Gün Süre"

İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince, asansörlerin yıllık kontrolünü yapan yetkili bakım ve onarım servisi hizmeti veren firmanın da eşlik ettiği kontroller sonucunda, asansörde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edecek eksik ve kusurların tespit edilmesi hâlinde asansörlere kırmızı veya sarı etiket veriliyor. Kırmızı etiketli asansörlerde periyodik muayene raporunda belirtilen eksikliklerin ve kusurların altmış gün içerisinde giderilerek yeşil veya mavi etiket alınması gerekiyor. Belirtilen altmış günlük süre eksikliklerin giderilmesi için verilmiş olup bu süre zarfında asansör kesinlikle kullanılmamalı." dedi.

"Vatandaşlarımızın Can Güvenliğini Önemsiyoruz"

Başkan Sarıkurt açıklamasının devamında, "Vatandaşlarımızı önemsiyor ve onların can güvenliğine önem veriyoruz. Yeşil veya mavi etiketi olmayan asansörleri kullanmamaları konusunda tüm halkımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile irtibata geçerek asansörlerinizin yıllık kontrolü için müracaatta bulunabilirsiniz. Can güvenliğiniz için asansörlerin aylık ve yıllık bakımlarını yaptırmayı ihmal etmeyin." ifadelerine yer verdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet