Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest

09.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:03
Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak özveri gösteren sağlık çalışanlarına motivasyon ve destek için tatlı ve meyve ikramında bulunmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak özveri gösteren sağlık çalışanlarına motivasyon ve destek için tatlı ve meyve ikramında bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan ilçede faaliyet gösteren sağlık kurumlarını ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner'in selamlarını ileterek hazırlanan meyve ve tatlı paketlerini verdiler.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahiner, tüm sağlık çalışanlarına fedakarlıkları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini, Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Özellikle son günlerde ilçemizde de vakaların artmasına dikkat çeken Başkan Şahiner,"Artan vakalar maalesef çok üzücü. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Siz değerli sağlık personellerinin özverili çalışmaları ve fedakarlığı ile inşallah bu zor süreci birlikte atlatacağız. Hemşehrilerimizden de özellikle rica ediyorum, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."dedi. - ÇORUM

Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest
Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Şahiner; 'Onların bir gün değil her zaman yanındayız'
Başkan Şahiner; "Onların bir gün değil her zaman yanındayız"
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek
Esnafa destek halka şifa paketleri sağlık çalışanlarına da verilecek
Evlerinde pişirip sağlık çalışanlarına gönderdiler
Evlerinde pişirip sağlık çalışanlarına gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına jest - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:16:29. #1.14#
title