Başkan Şahiner belediye personelini unutmadı Göreve geldiği ilk günden bugüne daima personellerinin yanında olarak destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bu ramazan'da da belediye personelini unutmadı.

Göreve geldiği ilk günden bugüne daima personellerinin yanında olarak destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bu ramazan'da da belediye personelini unutmadı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından, şirket personeli için gıda paketleri hazırlatılarak dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye hizmet binası önünde Başkan Yardımcısı Bahri Sezen koordinatörlüğünde dağıtılan paketler için personel, Başkan Şahiner'e teşekkürlerini iletti. - ÇORUM Kaynak: İHA