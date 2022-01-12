Başkan Şahin, Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Çalışmaları yerinde inceleyen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Camimizi önümdeki günlerde ibadete açmayı planlıyoruz. Cami yapımına emek veren destek çıkan tüm hayırseverlere ve kurumlara teşekkür ederim." dedi.

Hacı Hasan Gündüz Cami tamamlandığında, 900 metrekare kapalı alan üzerinde iki katlı ve mahfili ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Gasilhanesi ile çift minareli caminin süslemeleri de bitten cami yakında ibadete açılacak.

Başkan Şahin, daha sonra, Yeni Mahallede yapılan Kültür Merkezi ve Kaldırım ve yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Şahin, daha sonra esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Mahallelilerle de sohbet eden Şahin, daha sonra ilçede merkez ve kırsal mahallelerde taziye ziyaretlerinde bulundu.

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