Başkan Sabırlı'dan İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü mesajı
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Başkan Sabırlı'dan İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü mesajı
29.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:29

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, "Elbette Konstantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ordusu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerifi ile Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla idrak ettiklerini belirtti. Sabırlı, "Unutmayalım ki; geleceğin kökleri, bir milletin geçmişinde gizlidir. İstanbul'un fethi öyle bir fetihtir ki; dünyada bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştır. 29 Mayıs 1453 Türk ve dünya tarihinin dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi; siyasi, sosyal, kültürel ve dini neticeleri itibarıyla dünya tarihine yeni bir istikamet çizdiği mübarek bir gündür. Tarihe altın harflerle ismini yazdıran kahraman sultanın ve Osmanlı askerlerinin büyük zaferidir. İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı ve şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un fethini kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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