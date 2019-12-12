Başkan Rasim Arı, Mehmet Ali Doğan'ı hastanede ziyaret etti
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Başkan Rasim Arı, Mehmet Ali Doğan'ı hastanede ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yakalandığı hastalık sonucu sol bacağını kaybeden Mehmet Ali Doğan isimli genci hastanede ziyaret etti.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Başkan Rasim Arı, Mehmet Ali Doğan'ı hastanede ziyaret etti

Belediye Başkanı , kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren ve sol bacağını kaybeden 25 yaşındaki 'ı, Özel Versa Hastanesi'nde ziyaret etti.

Doğan'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan Arı, gence geçmiş olsun temennilerini ileterek acil şifalar diledi.

Mehmet Ali Doğan ise, tedavi sürecindeki desteklerinden dolayı tüm halkına ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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