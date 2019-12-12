Başkan Rasim Arı, Mehmet Ali Doğan'ı hastanede ziyaret etti

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

Belediye Başkanı Rasim Arı, kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren ve sol bacağını kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Ali Doğan'ı, Özel Versa Hastanesi'nde ziyaret etti.

Doğan'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan Arı, gence geçmiş olsun temennilerini ileterek acil şifalar diledi.

Mehmet Ali Doğan ise, tedavi sürecindeki desteklerinden dolayı tüm Nevşehir halkına ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler