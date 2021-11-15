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Başkan Öztürk, gençlerle basketbol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Öztürk, gençlerle basketbol oynadı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Doğu Mahallesi'nde yakın zamanda anahtar teslimi yapılan TOKİ konutlarında kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Doğu Mahallesi'nde yakın zamanda anahtar teslimi yapılan TOKİ konutlarında kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Öztürk, TOKİ bahçesi içerisinde bulunan Basketbol sahasında gençlerle basketbol oynadı. Öztürk'e TOKİ'deki gençler eşlik etti. Başkan Bayram Öztürk, kimi zaman gençlere taktik verdi kimi zaman da potaya yöneldi, sayı attı.

Başkan Öztürk'ün gençlerle basketbol oynadığı anlar, Taşova Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesabından paylaşıldı. - AMASYA

Başkan Öztürk, gençlerle basketbol oynadı

Başkan Öztürk, gençlerle basketbol oynadı

Başkan Öztürk, gençlerle basketbol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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