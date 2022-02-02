Başkan Özten'den Söğütlü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şerafettin Gülerce'yi ziyaret etti.

Gülerce'ye çalışmalarında başarı dileyen Özten, ilçedeki çalışmalar ve oda esnafını ilgilendiren yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülerce de kendilerine destek olan Özten ve ekibine teşekkür etti.