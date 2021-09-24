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Başkan Özen, İlçe Esnafıyla Bir Araya Geldi

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Başkan Özen, İlçe Esnafıyla Bir Araya Geldi

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı, bol bereketli kazancalar diledi. Belirli zamanlarda ilçedeki esnaf ve iş adamalarına ziyaretlerde bulunan, Başkan Özen, her fırsatta esnafları ziyaret ihmal etmiyor.

Sahada tüm kadromuzla görevimizin başındayız

Esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetler de bulunan Başkan Özen, edilen sohbetlerde belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler de verdi.

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Özen, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinlediklerini söyledi. Başkan Özen, " Her zaman olduğu gibi bugünde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik, hem hasbıhal ettik hem de belediye hizmetlerimiz ve projelerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kıymetli esnaf kardeşlerime ve büyüklerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaflarımızın talepleri üzerine, çözüme kavuşturmak için ilgili birimi harekete geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi sahada tüm kadromuzla görevimizin başındayız" dedi.Esnafımızı ziyaret edip bol kazançlı bereketli günler temennisinde bulundu.

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