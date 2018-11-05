Başkan Özden'den Hemşehrilerine Çağrı

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, ilçedeki projelerin gerçekleşmesi için hemşehrilerinden destek istedi.



İlçeden göç eden vatandaşları geri çağıran Başkan Özden, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar gerek Yenipazar halkı gerekse Yenipazarlı hemşehrilerim hiçbir desteklerini esirgemediler. Bilindiği üzere ilçemiz, sanayi alanları, ulaşımdaki avantajları, tarihi ve kültürel varlıkları, büyük yerleşim yerlerine yakınlığı, iklim ve doğal kaynakları, turizm potansiyeli, ekoturizm, meyve sebze ticareti olarak odak noktası haline gelmiştir.

Yeni yapılan sürüm yolunun açılması ile çevre illere bağlantımız gerçekleşecek ve ilçemiz sanayileşmenin ve yatırımın göz bebeği olacaktır. Yeni yatırımlar için dışarıdan işçiye, kalifiyeli meslek sahiplerine ihtiyaç olacak, ilçemizin her geçen gün değeri artacaktır.



İlçemizin avantajlarını kullanarak hızla yükselişe geçen bir merkez olması konusunda projelerimiz hazır, eğer siz de hazırsanız projelerimizin önündeki en büyük sorunu ortadan kaldırmaya ne dersiniz?

Belediyemizce yapılan projelerde; en büyük dezavantajımız projeye destek verilme hususunda İlçe nüfusumuzun yetersiz olması ile bazı projelerimiz hayata geçirilememiştir.

Projelerimizin ve hizmetlerimizin gerçekleşmesinde dışarıda bulunan Yenipazarlı hemşehrilerimin desteğine talibiz. Nasıl mı? Bir Yenipazarlı olarak, Yenipazarımızın artık göç veren değil göç alan bir konuma gelmesi için sizleri memleketinize davet ediyoruz." görüşlerini aktardı.