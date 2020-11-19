Havza'da Hacıosman Deresi ıslah edilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Havza'da Hacıosman Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Havza'da Hacıosman Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Gökçe ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret edip ilçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, derenin ıslahı ve yapılacak düzenlemelerin yaşanacak sel olaylarının önüne geçmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Hacıosman Deresi, 1998 yılında bir sele neden oldu. Geçen zaman içinde çok sayıda taşma tehlikesi atlatıldı. İlçemizde yaşanabilecek sel felaketinin ve buna bağlı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekli." dedi.

Özdemir, Gökçe ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile diğer yetkililer, Hacıosman Deresi'nin kapalı ve açık alanları, köprü ve menfez geçişlerini inceledi.

Gökçe, incelemeler neticesinde derenin ıslahı için birkaç alternatif üzerinde durduklarını, yapılacak çalışmalar ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu