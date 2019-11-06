Başkan Özdemir: "Esnafın yanında değilsin, tanımasan da olur"

06.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:55

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'in kurumu, 'esnafın mağduriyetini bir kez bile dile getirmeyen bir başkanlık anlayışıyla' yönettiğini ifade etti.



Yiğit'in beyanatını hayretle karşıladıklarını belirten Başkan Özdemir, "5 Ekim günü yerel bir gazetede 'Esnaf Derneği'ni tanımıyorum' söylemiyle açıklamalarda bulunan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'in talihsiz beyanatı üyelerimiz tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Derneğimizin çoğunluğunu Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne kayıtlı üyelerden oluşan gönüllü bir kuruluştur. 2 haftalık bir geçmişe rağmen üye sayımız 150'ye ulaşmıştır. Yiğit'in, geçtiğimiz günlerde derneğimizin amacı ve faaliyetleri ile ilgili basın açıklamasını bile okumadan, hiç bir araştırma yapmadan, böyle bir beyanat vermesini hayretle karşılıyoruz. Kendisine üye olan esnaf kardeşlerimizin belediye ile yaşanan kiralık iş yerleri konusunda Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği binasında defalarca yapılan toplantılara bir kez bile iştirak etmeyip, (İştirak edip çözüm arayan oda başkanları hariç) Asım Gündüz Caddesi'nde yaşanan esnaf mağduriyetini dile getirmeyen başkanlık anlayışı karşısında, derneğimiz her türlü çabayı sarf etmektedir. Osmanlı'yı asırlarca ayakta tutan vakıf ve dernek çatısı altında insanlara en güzel hizmetin verilmesi anlayışıyla kurulan derneğimiz, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA