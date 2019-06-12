Başkan Ormankıran'dan yeni Kaymakama ziyaret

Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinden Süloğlu Kaymakamlığına atanan Ali Açıkgöz, yeni görevine başladı. Süloğlu ilçesiyle ilgili bilgi veren Başkan Ormankıran, "İlçemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. İlçemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan sizden önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Açıkgöz, Başkan Ormankıran'a ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler