Başkan Öner'in korona virüs testi pozitif çıktı
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Başkan Öner'in korona virüs testi pozitif çıktı

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Belediye Başkanı Alper Öner, kendinisinin ve babası İsmail Hakkı Öner'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Öner'in korona virüs testi pozitif çıktı
18.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:04

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Belediye Başkanı Alper Öner, kendinisinin ve babası İsmail Hakkı Öner'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşerilerim. Yoğun çalışma tempomuzda değişik ortamlarda çok fazla kişiyle zorunlu olarak temasımız nedeniyle, babam İsmail Hakkı Öner'in ve benim korona virüs testimiz pozitif çıkmıştır. En hafif belirtide, başkasına bulaşma riskini gözeterek 3 gün önce başlattığım kişisel tecridim, 18 ağustosta konan teşhisle 14 gün hastanede devam edecek ve Allah'ın izniyle sağlığımıza yeniden kavuşacağız. Bu süreçte tarafımla sürekli iletişimde bulunacak olan başkan vekilim, başkan yardımcım, müdürlerimiz ve her kademede personelimiz, görevlerini eksiksiz yerine getirecektir. Bu vesileyle hemşerilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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