Başkan Oktay Yılmaz bayramı Yıldırım Beyazıt Camii'nde karşıladı.
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Başkan Oktay Yılmaz bayramı Yıldırım Beyazıt Camii'nde karşıladı.

Başkan Oktay Yılmaz bayramı Yıldırım Beyazıt Camii'nde karşıladı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram namazını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Yıldırım Beyazıt Camii'nde kıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram namazını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Yıldırım Beyazıt Camii'nde kıldı.

Bayram namazının ardından, çikolata ikram ettiği vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz; "Bayramlar bizi biz yapan, birliğimizi pekiştiren, toplumsal dayanışmayı artıran, aile bağlarını güçlendiren müstesna günlerdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Müftümüz ve İlçe Başkanımızla birlikte bayram namazımızı Yıldırım Beyazıt Camii'nde kıldık. Hemşehrilerimizle sohbet edip, bayramlaştık. Benim bu bayramda vatandaşlarımızdan virüs salgınını unutmamalarını rica ediyorum. Büyüklerimizi ziyaret edelim, dost ve akrabalarımızı ihmal etmeyelim ancak bunları yaparken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dikkatli davranmak zorundayız. Bu vesileyle, bütün İslam Aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlık, devletimiz, milletimiz ve tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Oktay Yılmaz bayramı Yıldırım Beyazıt Camii'nde karşıladı.
Başkan Oktay Yılmaz bayramı Yıldırım Beyazıt Camii'nde karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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