Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde bulundu
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Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesinde tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesinde tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Bertiz bölgesinin Kahramanmaraş için önemine değinen Başkan Okay, "Bertiz bölgemiz Kahramanmaraş için önemli bir yere sahiptir. Bu bölgemizin kalkınması, standardının yükseltilmesi adına bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ulaşım, sosyal ve kültürel hizmetler gelmektedir. Şehir merkezine ne yapıyorsak bu bölgelerimize de o hizmetleri kazandırıyoruz. İnşallah devam eden projelerimizi de tamamlayarak Bertiz bölgemizin gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacağız. Bu bölgede yetişen üzüm, ceviz ve şıra ürünleri çok önemlidir. Bu ürünlerin turizm alt yapısına da büyük katkı sağladığını belirtmek istiyorum. İnşallah tüm bu değerlerimizle ilçemizi her anlamda kalkındıracağız. Bölgemize çok güzel hizmetler yaptık. Bu hizmetlerin başında da sosyal tesisler, alt yapı çalışmaları gelmektedir. Şu anda eksik gördüğümüz alanlarla ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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