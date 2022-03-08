Başkan Mehmet Cabbar: "Kadınlar bizim en büyük nimetimiz" - Haberler

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Başkan Mehmet Cabbar: "Kadınlar bizim en büyük nimetimiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Mehmet Cabbar:

Develi Belediye ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Develi Devlet Hastanesi personellerine, hasta ve hasta yakınlarına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kadınlar günü tebriklerini ileterek karanfil hediye etti.

Develi Belediye ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Develi Devlet Hastanesi personellerine, hasta ve hasta yakınlarına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın kadınlar günü tebriklerini ileterek karanfil hediye etti.

8 Mart'ın kadınlara daha özenli davranılması ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına vesile olmasını belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Başkan Mehmet Cabbar: Kadınlar bizim en büyük nimetimiz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Cabbar, Develi, 8 mart, Yerel, Haberler

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