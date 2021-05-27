Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest
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Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest

Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, covid-19 salgınından en çok etkilen meslek gruplarından olan tüm pazar esnafına Develi Belediyesi olarak dört aylık kira desteği verileceği müjdesini verdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, covid-19 salgınından en çok etkilen meslek gruplarından olan tüm pazar esnafına Develi Belediyesi olarak dört aylık kira desteği verileceği müjdesini verdi.

Develi Belediyesi olarak pandemi sürecinde üzerlerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçınmadıklarını ve bu süreçten en az zararla çıkılması için seferber olunduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse tam kapanma süreçlerini yaşadığımız bu zorlu dönemde tezgahlarını açamayan pazar esnafımıza destek olmak için dört aylık kira parası almayacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün pazar esnafımızı kapsayan bu desteğin esnafımızın dertlerine bir nebze de olsa derman olmasını temenni ediyor, Yüce Mevla'dan bu salgından bizleri ve tüm insanlığı en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum" dedi.

Cabbar Başkanı makamında ziyaret eden Develi Pazar Esnafı Derneği Başkanı Ahmet Aydın ise, "Başkanımıza bu güzel jestinden dolayı tüm pazarcı arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemiz gerçekten büyük özveri gösterdi. İnşallah pazarcılar olarak bizler de maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu salgın sürecinin en kısa zamanda atlatılmasını ümit ediyorum. Aksi taktirde bu süreçten en ağır şekilde etkilenen yine biz pazar esnafı oluyoruz. Rabbimden bir an önce covid-19 salgınından felah bulmuş olarak bizleri sağlıklı güzel günlere kavuşturmasını niyaz ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest
Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest
Başkan Mehmet Cabbar'dan tüm pazar esnafına jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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