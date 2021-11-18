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Başkan Mehmet Cabbar'dan Aşçılık Okulu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Mehmet Cabbar'dan Aşçılık Okulu'na ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsünde eğitim faaliyetlerine devam eden Aşçılık Programını ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsünde eğitim faaliyetlerine devam eden Aşçılık Programını ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Hayırsever iş adamı Suat Kurtoğlu'nun derslikler yaptırarak destek verdiği programın Develi için büyük kazanım olduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Giderek daha çok önem kazanan Aşçılık Programındaki öğrencilerimize başarılar diliyor, daha iyi eğitim imkanlarına sahip olmaları adına Develi Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Mehmet Cabbar'dan Aşçılık Okulu'na ziyaret

Başkan Mehmet Cabbar'dan Aşçılık Okulu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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