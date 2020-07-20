Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
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Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, normalleşme sürecinde hız verilen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
20.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:34

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, normalleşme sürecinde hız verilen çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yatırımlara aralıksız devam ederken, hemşehrileriyle de sık sık bir araya gelerek istişare yapıyor. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek talep ve istekleri yerinde dinledi. İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaman, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Alazlı Sokak'ta uzunluğu 300 metre, genişliği 8 metre olan sokağa 600 ton asfalt serimi yapılacağı ve çevre düzenlemeleri, üst yapı ve asfalt serimin tamamlanması sonrasında sokağın yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Çalışmalar ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan bilgi alan Kocaman, "Sanayi esnafımızın ulaşımı bakımından önemli arterlerden biri olan Alazlı Sokak'ta gereken çalışmalara başladık. Kısa bir süre trafiğe kapalı olacak olan sokak üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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