Başkan Kılıç'tan hemşehrilere Sonar teşekkürü Başkan Kılıç'a ilk 9 gururu: Buca'da sorun dönemi bitti proje dönemi başladı

Sonar Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde yaptığı yerel yönetimler memnuniyet anketinde 9'uncu sırada yer alan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Bucalılara teşekkür etti. Listede CHP'li belediyelerin yer almasından duyduğu gururu ifade eden Kılıç, çalışmaların devam edeceğini söyleyerek, "Buca'da artık sorun dönemi bitti, proje dönemi başladı" dedi.

Bucalı hemşehrilerin oylarını alarak geldiği görevinde birinci yılı geride bırakmaya hazırlanan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Sonar Araştırma'nın İstanbul hariç 20 büyükşehirdeki 147 ilçe belediyesinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı yerel seçim çalışmasında 9'uncu sırada yer aldı.

İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da sağlanan başarı hakkında açıklamada bulunan Başkan Kılıç, kendisine destek veren tüm hemşehrilere teşekkür etti.

HER AN BİRBİRİNİN YANINDA OLAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kılıç, "Türkiye'nin yaklaşık 50 şehrinden daha kalabalık bir yeri yönetip memnuniyet düzeyini bu kadar arttırmak bizler için gurur verici bir sonuç. Göreve geldiğimiz günden beri bütün enerjimizi kentimizin sorunlarına adadık. En küçük sorundan en büyük soruna kadar tespitlerimizi ve çözüm yöntemlerimizi belirledik. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda sadece hemşehrilerimizin sesine kulak verdik. Şimdi bu memnuniyete daha da layık olabilmek için iki kat fazla çalışacağız. Bize bu onuru layık gören tüm hemşehrilerimize, komşularımıza teşekkür ediyorum. Bizler her an birbirinin yanında olan büyük bir aileyiz" diye konuştu.

SORUN DÖNEMİ BİTTİ PROJE DÖNEMİ BAŞLADI

Memnuniyetin sadece anketlerde değil Buca sokaklarında da arttığını söyleyen Kılıç, "Kentimizin temizliği, parkları, yolu, trafiği, sosyal imkânları gibi birçok alanda kritik hamlelere imza attık. 1 yıllık çalışmanın ardından daha önce de açıkladığımız üzere şikayetlerimiz ciddi oranda azaldı. Söz verdiğimiz gibi her sorunun çözümü için teker teker çalıştık. Şimdi artık önümüzde 4 yıllık bir dönem var. Bu süreçte sorunların tamamını tarihe karıştırırken bir yandan da işe yarar projeleri hayata geçireceğiz. Buca'da artık sorun dönemi bitti, proje dönemi başladı" dedi.

BUCA'YA BAHARI GETİREBİLMİŞİZ

Açıklanan başarılı belediyeler listesinin ilk 10'unda 8 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanın olmasından gurur duyduğunu ifade eden Kılıç, "Araştırma listesinde zirvede CHP'li belediyeler olarak üst sıralarda olmak bizim için gurur verici bir tablo. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yerel yönetimler olarak dertlere derman olmak için bir yola çıktık. Martın sonu bahar dedik, ne mutlu ki Buca'ya baharı getirebilmişiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler